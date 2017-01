Eesti parim rallisõitja Ott Tänak alustab sel neljapäeval uut MM-hooaega Monte Carlos. M-Spordi Ford Fiestat talitsev saarlane ei jõua tulevat hooaega ära oodata.

Tänaku sõnul on kulisside taga tehtud tohutult palju tööd ning uus rallimasin on fantastiline. "Õhus on põnevust. Kõik on uus ja ega keegi konkurentidest tea, kui hea keegi on. Selleks on vaja katseid sõita," lausus eestlane pressiteate vahendusel elutargalt.



Enne Monte Carlo etappi tunneb Tänak end hästi. "Alustame hooaja ühe kõige keerulisema ralliga. See on niivõrd raske etapp, kuid tegelikult on Monte Carlos edu saavutamine võrdlemisi lihtne.

Esiteks peab olema seal varem sõitnud. Teiseks tuleb erinevatest oludest hoolimata olla stabiilne. Ei tohi teha vigu, kuid rehvivalik ja seadistus peab olema õige. Kui see pakett kokku panna, siis võid kindel olla: etapp läheb hästi."



Mis on aga Tänaku eesmärk tänavuseks hooajaks? "Olla stabiilselt hea. Meil on võrdlemisi palju kogemust ning tahame häid tulemusi tuua. Olen oma eesmärkide jahtimise suhtes väga põnevil, aga õnneks ei pea enam kaua ootama!"