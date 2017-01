Vormelimeeskondadel on selja taha jäämas talv, kus tehastes veedeti unetuid öid ja pangaarvelt kulutati üüratuid summasid, sest F1 sarjas on taas toimunud ohtralt muudatusi. Masinad on uuel aastal kõvasti kiiremad, aga möödasõite näeb senisest vähem.

27. veebruaril veerevad Barcelona ringraja garaažidest välja tuttuued 2017. aasta F1 masinad. Võrreldes mullu nähtud vormelitega on silmaga tuvastatavaid erinevusi kaks – masinate rehvid on senistest kobakamad ning tagatiib 20 sentimeetrit laiem ja 15 madalam.

Mõistagi on muudatusi autode juures veelgi. Laiemad võivad olla nii esitiib (kasvab 15 sentimeetri võrra) kui ka terve vormeli kere (kuni 20 lisasentimeetrit ehk kokku 2 meetrit), niisamuti on suuremad masina põhja all olevad difuusorid ja senisest 6-8 sentimeetrit laiemad Pirelli rehvid on edaspidi vastupidavamad ehk nendega saab kauem kiiresti sõita.

Kõigi muudatuste taga on üks eesmärk – suurendada survejõudu ehk liimida masinad aerodünaamiliselt asfaldile. See omakorda kasvatab märgatavalt autode kurvi läbimise kiirusi. „Harilikus 200kilomeetrise tunnikiirusega kurvis, mis on ringradadel nõnda tavaline, kasvab tempo 230 km/h peale,“ ennustas vormeliguru Pat Symonds ajakirja Autosport veergudel. „See on märkimisväärne kasv ja ka külgkiirenduse G-jõud suurenevad.“