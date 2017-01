Eesti paremate korvpalliklubide BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli suuremad rahvusvahelised võistlused kas kipuvad või on juba kiskunud kiiva, kuid Balti liiga pakub lähikuudel piisavalt stiimulit. Kindlasti ei viska play-off’is püssi põõsasse ka Rapla mehed.

Balti liiga põhiturniir on jõudnud lõpusirgele, pidada on jäänud üksikud mängud. Isegi väljend „jõudnud otsustavasse järku“ pole enam täie sisuga, sest mõnigi otsustav kohtumine peeti eelmisel nädalal ära. Kahju on Rapla Avisest, kes reedel pidi kodusaalis tunnistama Riia Baronsi paremust ja koos sellega kadus ka alagrupi esikohavõimalus. Enamgi, raplakad võivad jääda ka Kedainiai Nevežise järel kolmandaks. Ent tase on ühtlane ja Rapla võib heal juhul võidelda poolfinaalikoha eest.

Otse play-off’ist alustavad eurosarjades või VTB Ühisliigas osalevad tiimid, keda on kokku kaheksa. Ent ainult need, kes ei jõua eurosarjas play-off’i. Selle on juba kindlustanud Meistrite liigas osalevad Ventspils ja Utena Juventus. FIBA Europe Cupil on head võimalused Prienai Vytautasel. EuroCupil jätkab võitlust Panevežyse Lietkabelis, kuid konkurentsis BC Himki, Müncheni Bayerni ja Ulmi Ratiopharmiga on neil kahe parema sekka jõuda väga raske.

Kõige loogilisema variandi kohaselt lisandub Balti liiga play-off’i seega viis meeskonda (võib juhtuda ka neli või kuus). Kindlad liitujad on Kalev/Cramo, Tartu, TLÜ/Kalev ja Šiauliai. Juhendi kohaselt saavad otse play-off’ist alustavad meeskonnad paremad asetused. Paigas ka järjekord: esimesena paigutatakse Šiauliai, edasi Tartu, (Prienai), (Panevežys), Kalev/Cramo ja TLÜ/Kalev. Ning seejärel meeskonnad põhiturniiri tulemuste põhjal.