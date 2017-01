"Põhisponsor, kes meil oli, võttis sel hooajal päris kõvasti raha ära. Mis põhjustel, raske öelda. Läksime hooaega sisse lootuses, et saame uusi juurde. Kuna ei saanud, siis jäid summad veel väiksemaks ja maksuameti nõuded tulid ka juurde. Oli küllaltki keeruline seda meeskonda komplekteerida," vahendas ERRi portaal mõne päeva eest Rakvere Tarva korvpallitreeneri Andres Sõbra räägitut. Pärast ligi 50-punktilist kaotust Tartus.

Andres! Sa olid energiapomm, kui pärast Soomes töötatud aastaid sajandivahetuse paiku Eestisse naasid. Meil oli palju vahvaid jutuajamisi, Sa oled ere, kahtlemata paljudest erinev isiksus. Martin Müürsepp ei öelnud laupäevase Õhtulehe persooniloos asjata: "Teadsin juba päris varases eas, et minust saabki korvpallur. See oli ehk Andres Sõbra töö – ta oskas meid, noori, niimoodi motiveerida, et olime oma peas täitsa kossupoisid."

Kui läksid Rakverre, õnnestus Sul ühel hetkel luua vahva sats. Võita mitu medalit. Seejärel saabusid keerulisemad ajad. Ja mul on tunne, et Sa pole piisavalt palju iseendale otsa vaadanud. Sa ei teinud seda "Rapla pedede" skandaali ajal ja Sa küsid praegu, miks raha vähemaks jääb?

Eesti pealt on väga palju kuulda, kuidas usaldus Sinu vastu kaob – mängijatel, korvpallitegelastel, Virumaa inimestel. Osata oma klubi fännidega raksu minna… Mõistan väga hästi, et niisugust meeskonnaasja ongi raske ajada, kuid usalduseta on seda praktiliselt võimatu teha.