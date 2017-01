VARASEMAD TULEMUSED

Samal ajal kui sakslane ja grusiin puid-maid jagavad, on paslik meelde tuletada, kuidas Kontaveidil seni Austraalia lahtistel läinud on. Kaua aega see ei võta, sest rääkida on vaid kahest turniirist.



2015. aastal ei jõudnud meie piiga kahjuks kvalifikatsioonist kaugemale. Avaringis alistas ta poolatar Paula Kania 6:1, 6:2, ent takerdus siis nimeka venelanna Jevgenia Rodina taha 6:2, 2:6, 4:6.



Mullu pääses Kontaveit tänu kõrgele edetabelikohale otse põhiturniirile, kuid seal vedas teda alt fortuuna, kui kohe avaringis tuli vastakuti minna kolmandana asetatud Garbie Muguruzaga. Eestlanna tegi pärast ebalevat algust küll südika partii ja maailma absoluutse tipu vastu häbisse ei jäänud, ent kaotusnumbrid olid siiski selged – 0:6, 4:6.