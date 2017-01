Eelmist aastat kokkuvõtval Rootsi spordigalal kasutati võimalust tögada ka naaberriiki Norrat. Nimelt visati nalja dopinguga vahele jäänud suusatippude Martin Johnsrud Sundby ja Therese Johaugi üle.

Laulja Charlotte Perrelli esitas parajasti laval ansambel Queeni megahitti "We Are The Champions". Kui ta jõudis reani, "I've done my sentence, but committed no crime" (tõlge: olen kandnud oma karistuse, kuid pole kuritegu sooritanud), siis tekkisid suurele ekraanile Johaugi ja Sundby pildid.

Martin Johnsrud Sundby. (FABRICE COFFRINI)

Korraldajad selgitasid, et kuna Norra dopinguskandaalid olid möödunud spordiaasta ühed suuremad sündmused, siis oli igati paslik need ka Rootsi spordigalal välja tuua.

Aasta sportlasteks valiti golfar Henrik Stenson ja ujuja Sarah Sjöström.