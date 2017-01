Eesti vehklemistipp Katrina Lehis ootab last ja järglane tuleb ilmale juba aprillis. 22-aastane naine ise loodab võimalikult kiiresti tippsporti tagasi tulla, kuid ühtegi ajalist lubadust ta anda ei soovi.

"See on ka minu jaoks täiesti uus olukord. Loomulikult tahan võimalikult kiiresti tippspordi juurde tagasi tulla, kuid ma tõesti ei oska arvata, kui ruttu see läheb," ütles Lehis Õhtulehele. "Kõik oleneb sellest, kuidas taastumine kulgeb. Olen kuulnud, et see on pigem väga individuaalne, igaüks taastub erinevalt."

Kuigi Lehis sünnitab juba aprillis, jätkab ta treenimisega seni, kuni tervis lubab. "Vehklemine on selles mõttes hea ala, et saan paljusid asju edasi harjutada. Jalgade tööga ei saa ehk sellisel määral tegeleda kui varem," ütles 2014. aasta juunioride maailmameister.

Detsembris võistles ta Dohas toimunud GP-etapil, kuid alagrupist edasi Lehis tookord ei pääsenud. Osavõtt oli eelnevalt arstidega läbi räägitud. "Seal võistlesime kahekesti. Pool rasedust oli siis juba möödas, kuid minu enesetunnet ega vormi see ei seganud. Vähemalt ma ise ei tundnud, et midagi väga teisti oleks."