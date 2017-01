Täna 26-aastaseks saav Janar Soo on arstidega konsulteerides otsustanud joone alla tõmmata oma pea 10 aastat kestnud profikarjäärile. Eelmise aasta detsembris uuesti vigastada saanud põlv on tänaseks seisus, mis praegu enam tippkorvpalli mängimist ei võimalda.

"Otsus lõpetada tuleb eelkõige sellest, et ka 10 aasta pärast tahaksin olemasoleva põlveliigesega täisväärtuslikku elu elada," ütles Janar Soo lõpetamise kommentaariks. "Praegu jätkamiseks oleks tarvis põlve ristatsideme vahetust, millest taastumine on umbes kaheaastane protsess. Olen otsustanud selle tee hetkel mitte ette võtta."

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnas mängis Janar Soo alates novembri algusest. Väljakul käis mees Alexela KML-is ning meeste karikavõistlustel kokku kaheksas kohtumises. Meistriliigas mängis ta TÜ eest kokku 85 mänguminutit, viskas selle aja jooksul 28 punkti ning võttis maha 16 lauapalli. Karikamängudes osales Soo Tartu värvides tervelt 35 minuti jagu, visates 6 punkti ja andes 2 resultatiivset söötu.

Tulevikuplaanide kohta mängijal veel täit selgust ei ole: "Et kogu mu senine elu on käinud korvpalli rütmis, on praegu keset hooaega lõpetades keeruline kohe uut plaani paika panna. Loodan igatahes ka tulevikus siiski spordi ning korvpalli juurde edasi jääda."

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond soovib Janar Soole kõike kõige paremat ka edaspidiseks ning hoiab pöialt uute ja huvitavate väljakutsete leidmisel!