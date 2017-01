Eesti vehklemistipp Katrina Lehis ootab last ja järglane tuleb ilmale juba aprillis. 22-aastane naine ise loodab võimalikult kiiresti tippsporti tagasi tulla ja sama meelt on ka tema treener Helen Nelis-Naukas.

"Loen netikommentaare ja mõtlen, mis küll inimestel viga on. Ega rasedus ole mingi haigus, see on elu täiesti normaalne osa. Pole paremat ajastust, kui olümpiale järgneval aastal sünnitada. Peaaegu terve Rumeenia koondis on praegu rase," rääkis kogenud treener Õhtulehele.

Naine ise on ühe korra sarnase olukorraga kokku puutunud, kui lapse sai tema õpilane Marika Säär (endine Marika Koit), kes 1999. aasta juunioride MMilt naiskondliku pronksi võitis. "Tema tippsporti tagasi siiski ei tulnud. Sisuliselt tekkis olukord, et vahepeal tegemata jäänud tulemuste tõttu kadus ära rahaline toetus. Loodame, et Katrinaga nii ei lähe, selleks on vaja EOK ja alaliidu poolset mõistmist."