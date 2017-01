Seega plaanib Kümmel kogu jaanuari kodumaal treenida, et veebruaris taas löögihoos olla ning justkui sümboolselt peetripäeval (22.02.) algavale Lahti MMile kvalifitseeruda. Siinkohal olgu täpsustatud, et mõnel pisemal Eesti mõõduvõtul võib Kümmelit trehvata ka jaanuaris, kuid mees ise nimetab neid pigem kontrollstartideks.

"Mul on selja ülekoormusnähud ja pidasin vajalikuks, et puhkan mingi perioodi kodus, annan seljale rahu," selgitas Kümmel Õhtulehele, miks tema viimane start oli 1. jaanuaril Val Mustairis, Tour de Ski 2. etapil (10 km klassikat).

Tähelepanelik suusasõber on kindlasti märganud, et eelmisel kolmel hooajal eestlastest enim MK-punkte teeninud sprinter Peeter Kümmel pole erinevalt koondisekaaslastest kaks nädalat rahvusvahelisel areenil võistelnud. Põhjuseks seljahäda, mis sunnib Tartu suusaklubi meest kogu jaanuariks võistluskarussellilt eemale.

"Trenni teen loomulikult, aga võistluskiirustel ei ole selg nii tugev. Ma ei taha riske ka võtta, see oleks isegi ohtlikum."

Küll aga kinnitab Kümmel, et meel on tal probleemist hoolimata rõõmus ja lõpetab vestluse lõbusalt: "Seda võib ka kirjutada, et vähemalt on üks pöidlahoidja suusatajatel juures, kui ma ise ei võistle."