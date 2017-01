Neljakordne autoralli maailmameister (2013, 2014, 2015 ja 2016) Sebastien Ogier lausus Monte Carlo ralli eel, et vähene sõidukogemus oma uue masina ehk Ford Fiestaga tähendab, et hooaja alul tuleb läheneda pragmaatiliselt.

"Algav hooaeg on igas mõttes uus - uus ajastu (kogu sarjas - M.T.), uus auto ja uus tiim," lausus alles detsembri keskel M-Sportiga liitunud Ogier wrc.com-ile.



"Me kõik teame, et kogemus on rallispordi tähtis faktor. Seega oleks olnud vahva omada rohkem ettevalmistusaega, aga õppisime möödunud kuu jooksul väga palju.

Olen aastatega õppinud asjadele pragmaatiliselt lähenema ja keskenduma parasjagu pooleli olevale tööle. Täpselt sama kavatseme teha ka sel nädalal. Me ei saanud põhjalikult valmistuda, kuid läheme avaetapile endast parimat andma."