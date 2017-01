Briti rahvusringhääling BBC teatab, et Manchester City poolkaitsja Yaya Toure lükkas tagasi ühe anonüümse Hiina kõrgliigaklubi pakkumise teenida 430 000 naelsterlingit (ligi 500 000 eurot) nädalas.

Esimest korda lükkas 33aasta Elevandiluurannnikult pärit vutimees hiinlaste pakkumise tagasi möödunud suvel, kuid nüüd üritati teda seoses avatud üleminekuaknaga uuesti Aasiasse meelitada. Ka tolle pakkumise lükkas Toure BBC andmetel tagasi.

Lisaks Tourele on hiinlased viimasel ajal üritanud rahapatakatega uimaseks lüüa mitmeid Premier League'is pallivaid mängijaid. Näites hiljuti kirjutas Briti meedia, et hiinlased on nõus Tottenham Hotspuri staaridele, Dele Allile ning Harry Kane'ile maksma 933 000 euro suurust nädalapalka.

Möödunud aasta lõpus tegi Andres Operi kunagine koduklubi Shanghai Shenhua Argentiina ründajast Carlos Tevezist maailma suurima palgaga jalgpalluri. Nimelt makstakse talle 720 000 eurot nädalas.