Such a nice feeling to be back on the bike after 3 months of rest. ☺️✊🏻 @tradehouse_ilukaubamaja @olybet @adidaseesti #cartagena#racing#honda#cbr650f#olybet#tradehouse#adidas#adidaseesti

A photo posted by Anastassia Kovalenko (@anastassiakovalenko) on Jan 18, 2017 at 3:43am PST