Korvpalliliidu kodulehel on Rakvere Tarvasse jäänud viimane võõrleegionär Justin Baker lisatud lahkunud mängijate nimekirja. Asjaosaliste kinnitusel pole mees siiski meeskonnast ära läinud, vaid tema eest on litsentsitasu maksmata.

Korvpalliliidu liigade üldjuhi Raiko Matsalu sõnul on Bakeri eest esmase registreerimise tasu 320 eurot makstud. Tasumata on teine osa, 680 eurot, mida tuleb teha juhul, kui mängija jäetakse pärast kahe nädala pikkust katseaega meeskonda. Baker registreeriti Tarva koosseisu 21. oktoobril ning korvpalliliidul Tarvaga kokkulepe edasise maksegraafiku osas. See tärmin kukkus nüüd, alaliidu juhatuse eilse otsuse kohaselt ei saa Baker edasi mängida enne litsentsimakse tasumist.

"See on Tarvale nüüd mõttekoht, kas nad tahavad teda edasi hoida ja laupäeval mängima panna," ütles korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. Tarvas kohtub laupäeval võõrsil Audentese noortemeeskonnaga. Balti liigas on teised reeglid, seal tohib Baker edasi mängida - eile oligi ta platsil kohtumises Mogiljovi Borisfeniga.

Tarva mänedžer Madis Šumanov ütles, et tegemist on lihtsalt tehnilise liigutusega ja summa tasutakse käesoleva nädala jooksul, enne meistriliiga järgmist mängu.

Kahe esimese välismaalase eest on litsentsitasu 1000, iga järgmise pealt 3000 eurot. Et Baker võeti meeskonda Marcus Byrdi kõrvale teiseks leegionäriks ja septembris koos Byrdiga registreeritud David Haughton oli selleks ajaks lahkunud, peab Tarvas Matsalu sõnul tasuma 680 eurot.