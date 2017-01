Maailma kuulsaima suusamaratoni, Vasaloppeti korraldajad on tüdinud iga-aastastest prügikoristamistalgutest, mis võistlusele järgneb. Seetõttu võtsid nad tänavu vastu reegli, mis karistab iga prügiloopijat 15 trahviminutiga.

Säleni külast Mora linna kulgev 90 km pikkune trass läbib ligi 900 erineva maaomaniku valdusi ning on looduskaitseala. "Rootsi seaduste kohaselt on prügi mahaviskamine keelatud. Vasaloppet on aastaid näinud vaeva nulltolerantsi rakendamises osas, kuid siiani pole see õnnestunud," teatasid korraldajad pressiteate vahendusel.

Uue reegli valguses panevad korraldajad tavapäraste vaheajapunktide vahele seitse täiendavat niinimetatud prügijaama, et sportlastel oleks, kuhu ebavajalikku sodi jätta.

Et tagada reeglite täitmist, seavad korraldajad üles mitmeid kaameraid, mille abil potentsiaalsed reostajad vahele võtta. Maraton toimub 26. veebruaril.