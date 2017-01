Monte Carlo ralli algab täna testikatsega ja esimest korda läbivad kõik neli uut 2017. aasta WRC autot võrdsetes tingimustes samu kilomeetreid. Lõpuks saab mootorispordimaailm aimu, mis seisus meeskonnad uue hooaja künnisel on.

WRC autode mootorivõimsus on 2017. hooaja eel 315 hobujõult kasvanud 380 peale. Autode aerodünaamikakomponendid on läinud laiemaks, et hoida rallimasinad kurvides paremini teel. Parendatud on ka autode turvavarustust, ent siiski on uute masinate taltsutamine selline pirukas, et rahvusvaheline autoliit FIA lubab nende rooli ainul tehasemeeskondade poolt heaks kiidetud piloodid – rikastel pühapäevasõitjatel uute WRC-elajatega asja kihutama ei ole!

Kokkuvõttes tähendavad kõik ette võetavad tehnilised uuendused, et kõik viis WRC sarjas võistlevat meeskonda – M-Sport, Hyundai, Citroen, Toyota ja Volkswagen – ehitasid enda tänavuse võistlusmasina nullist üles. Volkswageni töö läks luhta, sest 2016 hooaja järel pakiti rallikodinad kokku, ent ülejäänud neli uut autot on Monte Carlos stardijoonel ja insenerid kibelevad teada saama, kes on kokku pannud kiireima komplekti.