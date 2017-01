Esmaspäeval sõlmis Šotimaa jalgpalliklubi Inverness Caledonian Thistle hooaja lõpuni kestva lepingu Henri Anieriga. Kui koostöö klapib, siis võib Eesti koondise ründaja veel üheks aastaks Põhja-Šotimaa linna jääda. Klubi peatreener Richie Foran kinnitas The Sunile, et vajati just Anieri tüüpi tipuründajat. "Mul on Henri liitumise üle väga hea meel, sest ta on mängija, kes on mulle juba pikalt meeldinud," rääkis Foran. "Proovisin teda ka suvel meie juurde tuua, kuid Anier läks hoopis Rootsi. Hea, et ta viimaks siin on." Detsembris 26-aastaseks saanud ründaja lahkus augustis Dundee Unitedist ja liitus Kalmari meeskonnaga. Rootsi kõrgliigas lõi ta üheksa mänguga ühe värava ning aasta lõpus otsustati lepingut mitte pikendada. Foran haaras kiirelt härjal sarvist ja tegi Anierile konkreetse pakkumise, mis ründajale sobis.

Olulist rolli mängis üleminekul ka ründav poolkaitsja Iain Vigurs, kes koos Anieriga omal ajal Motherwelli kuulus. Nüüd on mehed taas klubikaaslased. "Iain Vigurs, kes mängis temaga Motherwellis, ütles mulle, et just sellise iseloomuga mängijat on meie klubil vaja. Ka mina tundsin, et meil jääb rünnakul kiirusest puudu ja ta lisab meile just seda. Ta on kiire, hea liikuvusega ja lööb väravaid." Henri Anier matšis Šveitsi vastu. (RUBEN SPRICH)

Foran jätkas: "Ta annab meie ründemängule teistsuguseid võimalusi. Henril on selles liigas palju kogemusi ning tema pagasis on ohtralt rahvuskoondise mänge. Usun, et ta näitab järgmiste kuude jooksul häid esitusi." Richie Foran ise on kõigest 36-aastane peatreener, kes lõpetas eelmise hooaja järel Invernessis mängijakarjääri.