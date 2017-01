Austraalia tenniseäss Nick Kyrgios (ATP 13) kaotas täna aasta esimese Suure Slämmi teises ringis kahesetilisest edust 1:6, 6:7 (1:7), 6:4, 6:2, 10:8 itaallasele Andreas Seppile (ATP 89).

Melbourne'i publikule see ei sobinud, vaid nad kostitasid mitme välismeediakanali teatel oma meest kaotuse järel vilekooriga.

#Seppi certainly has plenty to smile about!



The Italian comes back from 2 sets down to oust [13] Kyrgios 1-6 6-7(1) 6-4 6-2 10-8.#AusOpen pic.twitter.com/TrW4ZZ66uY