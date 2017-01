Kodune Otepää MK-etapp toimub juba kuu aja pärast ning Eesti suusasõbrad võivad juba aegsasti pileteid ostma hakata! MK-etapi ametlik Facebooki lehekülg intervjueeris Karel Tammjärve, kelle jutust selgus nii mõndagi põnevat.

Tammjärv selgitas, kuidas ta asus lemmikalaga tegelema tänu tõigale, et tema vanemad nägid ajalehes kuulutust. "Ma ei mäleta oma esimest kogemust. Tavatsesime tihti vanematega nädalavahetusel Vooremäel suusatamas käia. Tõsi, see oli pigem jalutamine!"

Ühtlasi rääkis suusataja, et on vahel suusatanud päevas 80 km, aastas on tema kilometraaž 4500 - 5000 km ning suvel kaotas ta raskete treeningutega koguni neli kilo!