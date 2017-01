Egiptus lisas hiljuti karjääri lõpetanud jalgpalluri Mohamed Aboutrika terroristide nimekirja, sest teda kahtlustatakse Moslemi Vennaskonna toetamises, vahendab BBC.

Egiptuse andmetel on 2008. aastal Aafrika parima jalgpalluri valimisel teise koha saanud Aboutrika on toetanud vennaskonna tegevust, mis ametivõimude silmis on terroristlik organisatsioon. Aboutrika toetas 2012. aastal avalikult presidendiks pürginud ning hiljem ka presidendiks saanud Moslemi Vennaskonna liidrit Mohamed Morsit, toetades teda ka rahaliselt.

Aboutrikal on keelatud riigist väljuda ning nii tema pass kui varad on külmutatud.

Aboutrika advokaadi Mohamed Osmani sõnul on Egiptuse ametivõimude taoline käitumine seadusevastane, lisades, et pallurit pole milleski süüdi mõistetud ega isegi mitte ametlikult süüdistatud. "Kindlasti kaebame otsuse edasi," sõnas ta.