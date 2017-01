Rio olümpialgi võistelnud Briti sprinterid Nigel Levine ja James Ellington sattusid Tenerifel treeninglaagris viibides mootorrattaõnnetusse. Viimastel andmetel said mõlemad tõsiseid vigastusi, mis võivad osutuda mõlema kergejõustiklase karjäärile saatuslikuks, vahendab Daily Mail.

Levine ja Ellington olid parasjagu mootorrattaga teel treeningult tagasi hotelli, kui mehed põrkasid kurvis kokku sõiduautoga. Kohaliku politsei andmetel oli sõiduauto juhiks turist, kes sõitis valel pool teed ning sportlased järgisid kõiki liiklusreegleid.

"Mehed on teadvusel ning stabiilses seisundis," teatas Briti Kergejõustikuliit, kuid ei soostunud vigastusi täpsustama.

Daily Maili andmetel murdis aga 31aastane Ellington, kes võitnud nii 2014. aastal kui 2016. aastal Euroopa meistrivõistlustel 4x100 m teatesprindis kulla, õnnetuses mõlemad jalad ning vaagnaluu. 27aastane Levine, kes võidutses Suurbritannia meeskonnas 2014. aasta EMil 4x400 m teatejooksus, murdis samuti vaagnaluu.

European Athletics wishes Nigel Levine and James Ellington a full recovery after being involved in a serious road accident in Tenerife. pic.twitter.com/IiR9zbMIBe