„Ilm küll vahepeal sulatas, aga jaanuari alguse külmad võimaldasid kunstlund toota. Kahevõistluseks vajaminev 2,5 km pikkune ring on väga heas seisus,“ raporteeris mõõduvõtu peakorraldaja Jaak Mae eile pärastlõunal Otepäält. „Maa on kenasti valge ja õues väga ilus talveilm.“

Nipet-näpet on veel teha, aga sisuliselt on Tehvandi spordikeskus nädalavahetusel toimuvaks maailma kahevõistluse teise ešeloni võistluseks ehk kontinentaalkarikasarja etapiks valmis. Suusarajad olla Eestimaa heitlike ilmaolude kiuste juba viimased kaks kuud jutti avatud olnud, niisamuti ei murra pisikesed plusskraadid enam hüppemäge, sest selle hoovõturaja alla paigaldati novembris külmutusseade.

Suurimad väljakutsed olid Mae jaoks eelarve (65 000 eurot) ning kahevõistluse ja suusahüpete kogukonna kokkuajamine. Viimased on väärt abilised, sest ega igaüks julgegi näiteks hüppetorni ronida. „Samamoodi näiteks mäetrampimine (mida läheb vaja, kui keegi juhtub nõlval kukkuma – M.T.). Maandumisnõlv on päris järsk, seega on hea kui inimestel on alaga kokkupuude olnud ja nad teavad, mis neid ees ootab ning mida teha tuleb,“ lisab endine tippsuusataja, kes vastutab ka kuu aja pärast samas toimuva murdmaasuusatamise MK-etapi sujumise eest.

Kui arvestada ainult eestlasi, on nädalavahetusel Tehvandil rakkes ligi 70 inimest. See on rohkem kui üks korraldaja võistleja kohta, sest viimaseid eelregistreeris 61 (täpne stardinimekiri selgub homme). Mõned näited ametikohtadest, mis nõuavad enim inimressurssi:

ca 10 kauguskohtunikku, kes dubleerivad hüppetulemuste mõõtmisi juhuks, kui tehnika alt veab.

vähemalt 9 inimest murdmaasuusa stardis: neist kolm starterit, kolm, kes filmivad starti ja kolm, kes valmistavad sportlasi ette.

8 lehepuhuriga inimest, kes on valmis lumesaju korral hoovõturada puhastama.

8 mäetrampijat, keda läheb vaja siis, kui keegi maandudes kukub.

Ülalmärgitud rahalistest vahenditest veel nii palju, et rahvusvaheline suusaliit FIS ei panustanud sinna sentigi. Nemad abistasid inimjõu, nagu tehnilise delegaadi, kohtunike ja koordinaatori, leidmisel. Enim kulub Mae sõnutsi korraldajate krõbisevat tippriikide majutuse ja toitlustuse peale.

Mae lisab, et kindlasti pole too võistlus kasumlik üritus, ent on eeltingimus aasta pärast esmakordselt Otepääl toimuva kahevõistluse MK-etapi korraldamiseks. Maailma eliidi võõrustamine on aga Salt Lake City olümpiapronksi hinnangul suusaliidu poolt väga õige lüke. „Omadele sportlastele koduse võistluse korraldamine näitab iga organisatsiooni võimekust.“

Mida oodata Kristjan Ilveselt ja keda jälgida noortest?

Kodupubliku rõõmuks stardib nii laupäeval kui pühapäeval kogu meie kahevõistluse koondis: Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa ning vennad Kail ja Han Hendrik Piho. Kuivõrd kõrgesse mängu võiks tänavu MK-sarjas 10 üritusest kuuel punktikohale rühkinud Ilves aste madalamal sekkuda, on raske ennustada, sest võrdlusmoment puudub.

Viimati osales 20aastane Elva noormees kontinentaalkarikasarjas mullu jaanuaris, kui saavutas Norras Hoeydalsmos normaalmäevõistlusel 14. ja 15. koha. Tänavu on ta aga eelkõige suusakiiruses juurde pannud.

Kristjan Ilves on tänavu MK-sarjas kuus korda punktidele sõitnud. (NordicFocus)

Kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Priit Talv märgib, et eelkõige ala suurriikide (Saksamaa, Austria, Norra, Jaapan) kõik tugevad ei pääse MK-sarja, mistap võib eeldada, et kuskil 15-20 parimat moodustavad üsna tugeva ja tiheda seltskonna. "Võimalik, et Kristjan pääseb poodiumile, aga seda on täna vara ennustada," lisas Talv.

Ainsa eestlasena on tänavu ses sarjas punkte kogunud Tiirmaa, kel kaukas 29 punkti, mis annab üldarvestuses 43. koha. Tema parim koht tänavu on 20., kokku on ta punkte noppinud neljalt osavõistluselt.

Et korraldajana on Eestil õigus panna välja kaheksa meest, saavad oma võimaluse neli juuniorit. Laupäeval stardivad Talvi sõnul kindlasti Andreas Ilves (Elva), Ivo Niklas Hermanson (Nõmme), Raiko Heide (Nõmme) ja Risto Raudberg (Elva). Pühapäeval stardib neist praeguse seisuga kindlalt vaid Ilves.



Juunioritest toob alajuht esile Ilvese noorema venna Andrease ning Hermansoni. „Neid tasub jälgida, eriti hüpete puhul,“ lisab ta.