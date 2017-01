Omast arust käisid lihtsalt korraks rallil ära, aga tuled tagasi ja näed, et nii paljudele läks korda. Väga hea meel."

"Dakari finišisse jõuda on üks tunne, aga see, mis täna siin ees ootas oli uskumatu," kirjeldas Triisa oma esimesi emotsioone pärast koju jõudmist. "Siiamaani ei saa veel päris hästi aru - aga hea tunne on.

34aastane motomees teatas, et just võidu nimel ta katsumuse ette võttiski. "Selle eesmärgiga ma tegelikult läksingi sinna. See on ka põhjus, miks see (Malle-Moto) klass valitud sai.

Tavaklassi juba olime korra ära teinud ja nüüd oli uus väljakutse. Esimene kord mul ei õnnestunud tulemust teha, siis kästi mul rahulikult võtta ja lõpuni sõita."

Tänavused kõrged sihid tingis peamiselt võitlejahing. "Mulle kui võidusõitjale jäi see (esimene ralli) natuke hinge närima. Tahtsin ühe korra veel ennast testida. Proovida, kuidas õnnestub tulemuse peale sõita.

Malle-Moto klass tundus hea võimalus ennast proovile panna ja tõestada. Täna arvan, et see oli õige valik."

Uute väljakutsetega kaasnesid aga ka uued kohustused, mis Triisa sõnutsi talle korraliku lisapinge panid. "Tavaliselt oleme harjunud võidusõidult tulema ja andma tsikli mehaanikute kätte, keda sa usaldad sada protsenti. Saad endale korras, valmis tsikli järgmiseks päevaks, sa ei pea kahtlemagi selles.

Aga seekord jäi kogu see pinge enda õlule. Kas kõik asjad sai ikka korralikult tehtud, üle vaadatud... Ja kõik see planeerimine, mida ja millal teha. Ta oli küll põnev, aga vähemalt mulle pani küll lisakoormuse õlgadele."

Raskeid hetki oli kogu ralli jooksul palju, kuid kõige rohkem segasid Triisat uneprobleemid. "Üks suur asi, oli mul seekord unetus. Tahtsid lihtsalt jääda magama aga...

Kui meil oli viimane päev, 700 kilomeetrit lihtsalt koju tulla, siis peatusime selle aja jooksul oma 10-15 korda kindlasti kinni. Just selleks, et lihtsalt silmad lahti hoida - ostsime kümme Red Bulli ja kohvi aga mitte midagi ei mõjunud.Lõpuks saime kohalike käest jääkülma vett, millega end üleval hoida."

Aga see polnud sugugi kõik. "Loomulikult see ilm. Üks hetk on 45 kraadi sooja, järgmisel hetkel on nullis - sajab rahet ja lund. Ise oled läbimärg ja tuleb veel kiiresti sõita ka.

See kõik kokku ongi Dakari ralli. Seekordne ralli pigistas ikka päris kõvasti mind."

Kuigi Triisa võit hakkas paistma juba enne võistluste lõppu, siis sportlase enda sõnutsi hakkas ta seda uskuma alles päris viimastel hetkedel. "See kindel tunne tuli siis, kui nägid seda lõpupoodiumit.

Aga eks pärast puhkepäeva hakkasid rohkem vaatama, kus konkurendid on ja mida teevad. Kui pool oli tehtud, siis hakkasid need kohad vaikselt paika loksuma.

Pärast puhkepäeva oligi üks väga raske navigeerimine, mis mul õnnestus praktiliselt ideaalselt ja teised tegid vigu. See andis hea kindluse."

Võistlusele kaasa sõitnud naispere - Signe ja Sireti panust hindab võidukas motomees kõrgelt. "Nendest oli väga suur kasu. Dakari ralli üks tähtsaimad osi on roadbook´i ettevalmistus, mis on kaart, mille järgi me sõidame.

See paberkaart tuleb igaks päevaks ette valmistada. Enne rallit ja selle ajal nägime väga palju vaeva, et tüdrukud oskaksid seda meile ette valmistada. Ja nad tegid selle töö meie eest 90 protsenti ära.

Lõpuks, kui oli vaja veel teha viimased täiendused, siis vaatasime need koos üle. Aga meile tähendas see suurusjärgus kaks tundi päevas lisaaega tehnikaga tegelemiseks ja enda järgmiseks päevaks valmis seadmiseks. Kindlasti see tulemus poleks olnud selline, ilma nendeta."

Seda, kas Toomas Triisat veel Dakari rallil näeb, mees praegu välja reklaamida ei söandanud. "Never say never," sõnas motomees salakavalalt. "Vaatame, mis aeg toob - hetkel ei oska öelda, ei üht ega teist.