Monte Carlo MM-ralli avakatse peatati tõsise avarii tõttu juba pärast kahe auto finišisse jõudmist. Avariis kannatada saanud pealtvaataja olukord on "väga halb".

Kolmandana rajale läinud Hayden Paddon (Hyundai) libises umbes kilomeeter enne 21,25 km pikkuse katse lõppu vasakkurvis teelt välja ja rammis kaljuseina. Auto käis üle katuse ja jäi siis teele külili lebama.

Kahjuks tõi avarii kaasa tõsiselt vigastatud pealtvaataja. Esialgsetel andmetel ja video põhjal otsustades kukkus kaljuseina peal võistlus jälginud inimene pärast Paddoni kokkupõrget kaljuseinaga sealt alla ning sai seeläbi vigastada. Kannatanu olukord on õnnetuspaigast läbi sõitnud ja siis finišis ütlusi jaganud Dani Sordo sõnul "väga tõsine". Paddon ja kaardilugeja John Kennard õnnetusest tõsiselt viga ei saanud.

