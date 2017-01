Monte Carlo MM-ralli avakatse peatati tõsise avarii tõttu juba pärast kahe auto finišisse jõudmist. Avariis kannatada saanud pealtvaataja olukorda kirjeldati esmalt kui "väga halb". Reede varahommikul kinnitati pealtvaataja hukkumist.

Kolmandana rajale läinud Hayden Paddon (Hyundai) libises umbes kilomeeter enne 21,25 km pikkuse katse lõppu vasakkurvis teelt välja ja rammis kaljuseina. Auto tõusis korraks õhus katuse peale, aga jäi siiski külili teele lebama.

Kahjuks tõi avarii kaasa tõsiselt vigastatud pealtvaataja. Esialgsetel andmetel ja video põhjal otsustades tabas Paddoni auto tagumine ots tee ääres viibinud pealtvaatajat, kes lendas kokkupõrke tulemusel mööda seina üles ja veeres/kukkus siis üpris kõrgelt alla, külili lebama jäänud Paddoni auto kõrvale.

Teise versiooni järgi oli auto kokkupõrge seinaga nii tugev, et kuskil üleval võistlust jälginud pealtvaataja kukkus alla. Praegu pole teada, mis täpselt juhtus, aga just need on kaks peamist versiooni.

Kannatanu olukord on õnnetuspaigast läbi sõitnud ja siis finišis ütlusi jaganud Dani Sordo sõnul "väga tõsine". Paddon ja kaardilugeja John Kennard õnnetusest tõsiselt viga ei saanud.