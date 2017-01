Eile õhtul jõudis kodumaale tagasi laupäeval Dakari rallil Malle-Moto klassis esikoha saavutanud Toomas Triisa. Lennujaamas korraldatud vägev vastuvõtt mõjus mootorratturi jaoks lummavalt.

"Dakari finišisse jõuda on üks tunne, aga see, mis siin ees ootas, oli uskumatu," sõnas Triisa. "Omast arust käisid lihtsalt korraks rallil ära, aga tuled tagasi ja näed, et nii paljudele läks korda. Väga hea meel!"

34aastane Triisa kinnitas, et just esikoha nimel ta karmi katsumuse ette võttiski: "Selle eesmärgiga ma läksin ja see oli ka põhjus, miks Malle-Moto klass sai valitud. Tavaklassi olime juba korra ära teinud, nüüd oli väljakutse uus. Tahtsin end veel ühe korra testida. Proovida, kuidas õnnestub tulemuse peale sõitmine. Malle-Moto klass tundus hea võimalus. See oli õige valik."