"Nägime, et ta oli asetanud Go Pro kaamera tee äärde ja roninud ise meetri võrra kõrgemale kaljuseinale. Karjusime talle, et ta sealt ära läheks. Eeldasime, et kahe auto (esimesena startinud Sebastian Ogier ja Thierry Neuville - toim) järel saab ta halvast kohavalikust aru...

Kui Paddon saabus, kaotas ta jäitel juhitavuse ja põrkas vastu kaljuseina. Mees jäi auto ja seina vahele, lendas siis ülespoole ja kukkus pea ees teele. Pealtvaatajana kohapeal viibinud tuletõrjuja proovis talle südamemassaaži teha. Umbes minuti jagu oli pulssi tunda, siis enam mitte.

Abi saabumine võttis uskumatult kaua aega. Olime umbes ühe miili kaugusel kiiruskatse finišist, aga kiirabi asus teele katse algusest, sest ilmselt ei tahetud turvakaalutlustel autot vastassuunas teele saata. Ootasime kiirabiautot enam kui 20 minutit.

Mees oli ammu surnud, aga tuletõrjuja ütles, et peab südamemassaažiga arstide saabumiseni jätkama. Rääkisime Paddoni kaardilugeja John Kennardiga, kes oli kurbusest murtud."

Esimene kiiruskatse katkestati ja siis tühistati. Ametlikke teateid õnnetuse kohta pole ralli korraldajad jaganud. Seega on kogu info seni mitteametlik.