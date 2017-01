TENNIS

Alustame päeva esimeste uudistega seitsme maa ja mere tagant Austraaliast, kus käimas üks korralik tenniseturniir. Läinud öösel alustati kolmanda ringi mängudega ning nii naiste kui meeste esireketid oma konkurentidele sõnaõigust ei andnud.

Andy Murray has beaten Sam Querrey 6-4 6-2 6-4 in the third round of the #AusOpenand will now face Mischa Zverev #CapitalReports pic.twitter.com/ot0a1UP5iW — Chris Chambers (@CapitalChambo) January 20, 2017