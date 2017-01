Ott Tänaku jaoks on Monte Carlo WRC-ralli alanud igati edukalt, kui õnnestus võita päeva esimene katse ja mahtuda ka järgneval kahel esikolmikusse.

See annab eestlasele pärast viite katset üldarvestuses teise koha, kui liidrist Thierry Neuville´ist jääb Tänak maha 31,7 sekundiga.

Hooaja esimene ralli on kogu karuselli üks keerulisemaid ja nõudlikumaid. See teebki Monte Carlo katsumusest tõelise põnevusetenduse, kus võidusõitjad ilusaid hetki pakuvad. Pealtvaatajad on videosse saanud ka mõned Tänaku stiilinäited rajalt.

Day 2 @OttTanak Correct tires for the track with snow. #WRC Monte-Carlo 2017 pic.twitter.com/xaEjqyNvL8 — Fausto Calispa Ruiz (@fcalispa) January 20, 2017

Tänasel teisel päeval jääb sõita veel kolm kiiruskatset. Neist esimene algab 15.33 ning viimane 17.14.