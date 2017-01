Eesti Ujumisliit andis oma Facebooki küljel teada, et ujujad Tess Grossmann ja Pjotr Degtjarjov said pisitütre vanemateks.

Õnnelikud vanemad kinnitasid Õhtulehele, et ema ja lapse tervisega on kõik korras ning tütrele ka nimi valmis mõeldud - Elizabeth. Tüdruk on sihvakas ja ujujamõõtu, sünnipikkus oli 54 cm.

Kas tippujujad kavatsevad ka võsukese sama spordiala juurde suunata? "Ujumise peab ta kindlasti ära õppima, edasi otsustab ise," vastas ema Tess naerdes.

Õnnitlejatega liitub ka Õhtulehe sporditoimetus!