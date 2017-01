Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Klopp kurtis Briti meedias, et ei saa kasutada keskkaitsjat Joel Matipi.

Teatavasti on probleem praegu käivas Aafrika Rahvuste karikaturniiris: Matip kutsuti Kameruni koondisse, mees aga ütles kutsele ära põhjusel, et ta ei osalenud kvalifikatsioonimängudes ja laseb mängida pigem lõppvõüistluse koha välja teeninud meestel.

Kameruni alaliidu meelest ei tohiks Matip koondiseturniiri ajal klubi eest mängida ja seetõttu pole Liverpool võimalike tulevaste karmite sanktsioonide kartuses ka julenud meest platsile saata. Samas on klubi viidanud Matipi otsusele koondisekarjäär üldse lõpetada (mees ise pole seda küll kusagil välja öelnud - toim), kirjutas The Mirror. Asi on antud FIFA kätte, kuid maailmaorganisatsioon pole veel otsust vastu võtnud.

"Matipi juhtum on erandlik ja pole meie meelest õiglane. Pole väga tore, et Aafrika Rahvuste karikas peetakse meie hooaja keskel. Kuid me ei saa asju jõuga endale sobivasse suunda pöörata," turtsus Klopp Mirrori vahendusel.

Liverpooli sakslasest juhendajalt küsiti ka Marco van Basteni idee kohta suluseisureegel kaotada ja Klopp hüüatas: "Enamik meeskondi mängib meie vastu suluseisureeglita! Ta võib leiutada mõne teise mängu. Jalgpall ei vaja reeglimuudatusi."