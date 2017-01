Eesti Võrkpalli Liidu teatel algab küll eeloleval esmaspäeval augustis peetava EM-finaalturniiri piletimüük, kuid Eesti fännidel soovitatakse tungivalt mitte kiirustada ega hakata kohe pääsmeid rabama.

Milles asi? Korraldajad loovad Eesti fännidele spetsiaalse ostukeskkonna, kus saab pileteid soetada ainult meie koondise fännidele reserveeritud sektoritesse, seisab alaliidu pressiteates. Eesti fännidele mõeldud müügikeskkonna tehniline lahendus valmib korraldajate süül väikese hilinemisega ning see müük algab millalgi veebruaris. Muretsemiseks põhjust pole, sest vastavalt korraldajatega sõlmitud kokkuleppele on meie fännidele Gdańskis Ergo Arenal reserveeritud kindlad sektorid, mis on avalikust müügist kõrvaldatud.

Kõigil kolmel alagrupimängul on Eesti fännidele reserveeritud sektorid 101, 102, 103, 104 ja 122, kus on kohti kokku 924 inimesele. Kõige operatiivsemat infot piletimüügi kohta saab võrkpalliliidu kodulehekülje volley.ee ja Facebooki külje kaudu.

Eesti koondis peab alagrupimängud 24., 26. ja 28. augustil vastavalt Soome, Serbia ja Poolaga. Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka.