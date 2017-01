Euroliiga korvpalliturniiril peetakse täna 18. vooru viimased mängud ning tasapisi hakkavad terad sõkaldest eralduma. Tähtsad võidud võtsid Madridi Real ja Istanbuli Darüssafaka.

Kaunase Žalgiris hoidis kodusaalis Reali vastu kaua aega mängu tasakaalus, enne viimast veerandit näitas tabloo 53:53. Siis ei saanud leedulased neli minutit punktigi, Real aga 14 ja mäng oli tehtud - lõpptulemus 59:74. Võitjate edukaim oli 14 punktiga Othello Hunter, kaotajaist 13ga Augusto Lima.

Sama stsenaariumiga möödus ka Istanbulis peetud mäng sealse Darüssafaka ja Kaasani Unicsi vahel. Tabelis tagapool asuv Unics juhtis veel viimase veerandi alguses 54:51, kuid siis tegid võõrustajad 12:0 spurdi ega vaadanud enam tagasi - lõppseis 71:64. Adrien Moermanilt võitjaile 17, Keith Langfordilt (visked mängust 18/4, vv 9/5) 16 punkti.

Vooru viimases mängus on praegu vastamisi Pireuse Olympiacos ja Vitoria Baskonia.

Euroliiga turniiritabel on algusest peale olnud tihedamast tihedam, kuid et põhiturniir kujutab endast tänavusest hooajast alates 30-voorulist maratoni, on väike vahe sisse tekkinud. Ning seda just play-off'i viiva 8. koha juurest.