Autoralli MMi esimese etapi, Monte Carlo ralli esimene täispikk päev on lõppenud ning M-Spordi tiimi liikmed on selle kokku võtnud.

"Teatud kohad olid keerulised ning ausalt olles ei oodanud ma niisugusele kohale jõudmist sel rallil," ütles Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogieri järel kolmandat kohta hoidev Ott Tänak tiimi pressiteate vahendusel. "Auto oli testimisel tõeliselt hea ja muutusime tasapisi kindlamaks, aga sa ei saa oma taset teada enne, kui võistlus käib.

Tahtsime siin saada head rütmi ja selle oleme saanud. Koostöö Martiniga (kaardilugeja Järveoja - toim) toimib hästi, me mõlemad tunneme end autos mugavalt. Naudime siin iga sõidetud minutit. Jõudmaks sajaprotsendiliselt sinna, kuhu tahame jõuda, peame veel tööd tegema, aga algus on hea," rääkis Tänak.

Tiimibossi Malcolm Wilsoni hinnangul asub M-Sport fantastilisel positsioonil (Ogier 2., Tänak 3., mõlemal kaotust Neuville'ile 45 sekundit). "Arvan, et Ott üllatas täna iseennast," hindas ta Tänaku esitust. "Ta tuli siia sooviga keskenduda oma sõidulle. Ta on seda teinud, tunneb end autos hästi ja see on toonud kaasa väga positiivse tulemuse. Olen kindel, et selle uue autoga kiiruskatse võitmine tõi tema näole naeratuse."