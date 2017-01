Jürgen Klopp selgitab BT Spordile, miks on Matip varumeeste seas: "Alustame sellest: see on hea uudis, et meil on nüüd vaja teha iga mängu eel positiivne otsus (millised keskkaitsjad mängivad). Aga me peame trennides valmistuma konkreetseteks matšideks. Meil oli selleks mänguks kaks ettevalmistavat trenni ja ma ei saanud teda neis kasutada. Nii et eilne uudis oli hea, aga jalgpallilises mõttes tuli see meie jaoks liiga hilja."

Jürgen Klopp ja Joel Matip. (Reuters/Scanpix)