Manchester United sõidab täna külla Stoke Cityle. Kuigi külalised on Inglismaa jalgpalli kõrgliigas heas hoos – kaotuseta on püsitud juba 12 mängu – on põhjust optimismiks ka võõrustajatel. Nimelt on pikalt kuival püsinud ründaja Peter Crouch viimases kolmes liigamatšis võrku sahistanud.

Kokku on Crouch nüüd oma pika karjääri jooksul Premier League’is löönud 99 väravat. Kui Unitedi vastu õnnestub saldo viia kolmekohaliseks, plahvatab sotsiaalmeedias heakskiidupomm. Seda mitte värava enda peale, vaid sellega kaasnevale tähistusele. Pikk ja vibalik Crouch tantsis end nimelt Inglismaa vutifännide südamesse robotiliigutustega.

"Minult on paljud inimesed küsinud, et kas ma tulen taas nende liigutustega välja, kui löön oma 100. Surve on suur, nii et võib-olla saab seda näha," vahendab mehe sõnu Mirror.

"Ma tegin [robotit] tegelikult vaid kahel korral Inglismaa koondise eest ja inimestele tundus see meeldivat. Ilmselt oli poolenisti süüdi ka see, et ma ei olnud tantsus eriti osav. Aga küllap ma selle kunagi taas kasutusele võtan," lisas 36aastane ründaja.

Crouchil on 99 värava löömiseks kulunud 417 mängu. Premier League 100 kolli klubil on hetkel 25 liiget.