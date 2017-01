Liverpooli jalgpalliklubi võõrustab täna Inglismaa meistriliiga 22. mängudevoorus Swansea Cityt. 14.30 kõlava avavilega kohtumist alustab Ragnar Klavan taas algrivistusest, vaatamata tõigale, et üle tüki aja kuulub Liverpooli kooseisu ka Joel Matip.

Klavan on talvel saanud Liverpooli eest ohtralt mänguaega just Matipiga seotud hädade tõttu – esmalt pidas Kameruni keskkaitsja vigastuspausi ning siis kartis FIFA sanktsioonide hirmus klubi teda mängitada.

Nimelt ei soovinud Matip liituda Aafrika Rahvuste Karikal mängiva Kameruuni koondisega, mille vastu riigi alaliit protesteeris. FIFA andis eile aga lõpuks ametliku kinnituse, et nende nägemuses ei hoia Liverpool mängijat väevõimuga koondisega liitumast ning mees võib klubi eest taas väljakule joosta.

Peatreener Jürgen Klopp ei hakanud aga kohe mängupraktikata pallurit väljakule saatma ning seega moodustavad tänagi Liverpooli keskkaitsepaari Klavan ja Dejan Lovren.

"Esiteks on see hea uudis, et meil on nüüd vaja teha iga mängu eel positiivne otsus (millised keskkaitsjad mängivad). Aga me peame trennides valmistuma konkreetseteks matšideks. Meil oli selleks mänguks kaks ettevalmistavat trenni ja ma ei saanud teda neis kasutada, kuna me ei teadnud, milline otsus tuleb. Nii et eilne uudis oli hea, aga jalgpallilises mõttes tuli see meie jaoks liiga hilja," rääkis sakslane BT Sportile.