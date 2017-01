Kahevõistluse Otepää kontinentaalkarikasarja etapi võitnud Kristjan Ilvese treenerist isa Andrus Ilves sõnas, et täna oli hea päev.

„Hüppemäel sujus ja sõiduvorm oli hea. Suusk oli ka väga hea, suur tänu hooldemees Rain Kuresoole, kes tegi suurepärast tööd," kiitis Ilves abimeest. "Kõik peab klappima, kui tahad head tulemust. Ei saa nii, et mäel hea, aga murdmaa on kehvem. Või ei ole suusk või enesetunne kõige parem. Võiduks on vaja, et kõik klapib, täna nii ka oli.“

Ilves saatis vanema poja rajale järgmiste sõnadega: „Alusta rahulikumalt, jäta viimasele ringile. Kui läheb lõpu peale, siis pigem hoia tuulde, et lõpusirgel rünnata.“