Eilse triumfi kui ka kogu tänavuse hooaja valguses võrdub ilmselt enamike spordisõprade jaoks kahevõistlus Kristjan Ilvesega. Tema sitkete MK-sõitude foonil on kerge unustada, et tegelikult on meil sel alal veel tublisid tegijaid, näiteks Han Hendrik Piho, kes vähem kui aasta eest Val di Fiemme MK-etapil 24ndana finišeerus.

Han, ei Sinust ega vennast Kailust pole sel hooajal kuigi palju kuulda olnud. Mida teinud olete ja kuidas läinud on? Suvel sai hästi palju rõhku hüpetele pandud. Need on läinud paremaks, aga selleks, et võistlustel hästi hüpata, mitte ehku peale minna, on vaja trennis stabiilsust tõsta. Oleme mõlemad läinud tehniliselt paremaks, aga heade hüpete protsent on veel liiga väike.

See omakorda on võtnud ka energiaressurssi, mistõttu pole jõudnud murdmaaga nii palju tegeleda. Seepärast on ka murdmaa kehvem. Aga pole hullu, Lahti MMini on viis nädalat aega, ma üldse ei kahtlegi, et MMiks saame küllaltki heasse löögivormi. Ausalt öeldes ei mäletagi, millal viimati kontinentaalkarikas punktidelt välja jäin (see juhtus 2012. aasta jaanuaris - M.T.). Kui nii võtta, siis hetkeseis on kehv.

Vennad Kail ja Han Hendrik Piho pole tänavu soovitust nadima vormi tõttu üleliia võistelnud, ent kodust võistlust olnuks patt vahele jätta. (Aldo Luud)

FISi kodulehe andmetel on vennad Pihod lisaks eilsele tänavu võistelnud vaid Lillehammeri MK meeskonnavõistluses ning Kail ka hiljuti Val di Fiemmes koos Kristjan Ilvesega paaristeates. Lisaks osalesid mõlemad detsembri lõpus Eesti meistrivõistlustel.

Kas see, et te tänavu nii vähe võistenud olete, on teadlik valik?

Pigem teadlik. Ei ole mõtet võistelda, kui vorm pole olnud see. Ei ole mingi saladus, et olen ise autojuht-kokk-määrdemees-füsio ja keeran peas kruvid ka paika kui vaja. Võistlustel on teenindus olemas, aga just ettevalmistusperioodil läheb liiga palju energiat, mis võiks jääda treeningule, mujale.

Kas Norra peatükk on nüüd lõplikult suletud ja olete treeninud kogu aja Eestis?

Sel suvel olime Eestis. Norras tegime kaks laagrit: augusti lõpus ja talve alguses, mil neil olid oma meistrikad. Siis käisime võistlemas ja hoidsime häid suhteid norrakatega, see on ka mingis mõttes väärtus.

Kes teile praegu näpunäiteid jagab?

Ei ole saladus, et koostame treeningplaanid ise. Hüppemäel aitab vanem vend Mats. Know-how (eesti k "oskusteave" - M.T.) taha ei jää midagi. Ole ise mees ja hüppa 10m kaugemale ning sõida kiiremini. Nagu Toots Kiirele ütles, parim nõuanne mehele on mees ise.

Han Hendriku parim tulemus MK-sarjas on kolme talve tagune Venemaal Tšaikovskis saavutatud 11. koht. Kokku on ta individuaalselt jõudnud punktikohale neli korda, viimati möödunud veebruaris, kui naasis Val di Fiemmest 24. positsiooniga.

Vaadates tulemusi tundub mulle, et oled viimased paar aastat paigal tammunud, on see nii?

Füüsiline võimekus on tegelt okei. Murdmaa koha pealt on küsimus pigem vormi ajastamine. Miks täna (eile - M.T.) sõit ei läinud? Viimased kolm päeva on olnud natuke haiglane tunne ning taktikaliselt ei sõitnud ka kõige targemini. Murdmaavorm tahab natuke tööd, aga see on ka ajastamise küsimus.

Hüppemäel on tööd teha. Seal tuleb endale tuhka pähe raputada, peab mõningates nüanssides olema konkreetsem. Hästi palju on tegeletud keha parameetritega, tehtud hästi palju võimlemist ja venitusi, et saada vastavad asendid hüppemäel.

Han Hendrik Piho sõnas, et murdmaavorm on tänavu kannatanud seetõttu, et suurem rõhk on pandud hüpetele. (Aldo Luud)

Aga tahet ja jaksu veel jagub?

Kui tulemust ei tule, siis igapäevatreening muutub natuke raskemaks. Kui on tulemus ka, see teeb emotsionaalse poole lihtsamaks. Ütleme nii, et saab hakkama. Püssi põõsasse ei viska.

Et kui aasta-kahe pärast tulemusi pole, siis?

Pigem on võetud sihikule Lahti MM ja järgmine aasta olümpia. Pärast olümpiat tuleks küll teha üks tagasivaade. Tänavu ei ole kõige paremini läinud. Eelmisel hooajal lõi ajateenistus rütmi paigast ära. Aga pigem tasub jääda optimistlikuks.



Ma ise analüüsides tegelikult tean, milline on olnud seis ja milline on täna seis. Kui on selline seis, et pole ühtki abinõud, siis on tõesti keeruline. Aga täna ma tean, mida on vaja teha, et saada vormi. Niikaua kui see teadmine on olemas, saab sellest kinni hakata.

Mis siis teha vajaon, kui pole saladus?

Nagu ennist ütlesin, 10 m kaugemale hüpata ja natuke kiiremini sõita. Tehnilise poole pealt hüppemäel, seal on vaja natuke tunnetada. Meil Kailuga on tehnika täpselt risti vasupidi. Kail on liiga agressiivne [hüppemäe] otsa peal, mina liiga passiivne. Tuleb leida kesktee, tööd on veel palju.

Ütleme nii, et täna oli kehv sooritus ja kehv tulemus. Olnuks hea sooritus ja kehv tulemus, siis oleks kehv seis.

Minu asjatundmatu loogika ütleb, et hüppe saab korda tuima drilliga.

Spordis on teaduslikult ära tõestatud lihasmälu. Tuima drilliga võib see juhtuda, et kui drillid valet asja, siis jääb vale lihasmälu. See on tunnetuslik asi. Iga inimene võib sõita autoga suurima lubatud kiirusega 90km/h, meie tuleme tornist alla sama kiirusega.

Proovi panna käsi aknast välja, mängida käega ja vaadata, mida õhk teeb. See on vägagi tunnetuslik asi.

Täna andsin enda prohmakaga paar meetrit ära (86 m - M.T.), aga vaja on 5-10 m kaugemale, mitte kolm.

Aga on see 5-10 lisameetrit praegu jala sees olemas, kui hüpe õnnestub?

10 on võib-olla natuke liiga palju. See poleks võimatu, aga kuni viis meetrit on täitsa olemas. Soorituse küsimus, vaatame, mis tuuled homme (täna - M.T.) puhuvad.