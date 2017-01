Stjuardess astub mööda salongi ja jälgib, et kõik reisijad kinnitaksid ennast korralikult rihmadega. Ise selgitab seejuures: "Möödunud korral need, kes ei olnud ennast rihmadega kinnitanud, murdsid maandumise ajal oma kaela."

"Aga need, kes olid korralikult ennast kinni pannud?" küsib üks reisijatest kiiresti rihma kinnitades.

"Ah need," lõpetab stjuardess oma selgituse. "Need nägid välja justkui elusad."