Ott Tänak läheb täna Monte Carlo ralli viimasele ehk neljandale päevale teiselt positsioonilt, kuid eestlane tunnistab, et see on olnud tema jaoks üks keerulisemaid nädalavahetusi.

"See on olnud raske katsumus - raskeim, millega Monte Carlos olen pidanud silmitsi seisma," teatas Tänak. "Aga tegelikult oleme hästi toime tulnud ja tunne on hea... Isegi väga hea!"

Täna jääb sõita veel neli kiiruskatset, kus kindlasti keskendumist kaotada ei tohi. "Oleme kolm keerulist päeva seljataha jätnud ja ainult üks on veel minna. Siiski pole Monte läbi enne, kui see on päriselt lõppenud - seega tuleb targalt tegutseda ja olla äärmiselt kontsentreeritud."

Uue autoga on Eesti rallimees korralikult kohanud. "Siiani on läinud kõik hästi ja tunnen end uues masinas suurepäraselt. Nüüd tuleb ainult pöidlaid hoida ja lõpuni põrutada," rääkis Tänak.

Tänasel viimasel päeval ootab ees neli kiiruskatset, millest viimane on Power Stage, kus parimatele punkte jagatakse. Esimene katse algab, kell 10.22 ja kogu toimuvaga saab kursis olla siit.