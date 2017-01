Viimasele ringile läks esinelik koos, staadionile laskudes oli norralane aga pisut jäänud. Mis viimasel ringil toimus? "Hobuserauas suure tõusu peal said austerlased eest, jäime norrakaga natuke maha. Sirgel enne viimast nukki töötasin hästi kiiresti ja kõvasti, et nad uuesti kätte saada. Sain ka, aga andsin endast kõik ära.

Täna kolmas, eile esimene. Mida siit nädalavahetuselt kaasa võtta? "Kindlasti head emotsioonid. Poodiumi ja esikoha eest võidelda on hoopis midagi muud. Tunnen, et nii hüpped kui suusasõit on läinud paremaks."

Ilvese hooaeg jätkub juba reedel Austrias Seefeldis peetaval MK-etapil, kus on kavas kolme päeva võistlus. See tähendab, et avapäeval on kavas üks hüpe + 5 km suusasõit, teisel päeval hüpe + 10 km (avapäeva 50 parimat) ja kolmanda päeval kaks hüpet + 15 km (2. päeva 30 parimat).