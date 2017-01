„Karjääri parim nädalavahetus!“ hõikas kahevõistleja Kristjan Ilves eile ajakirjanikele. Põhjust rõõmustamiseks oli, sest Otepää kontinentaalkarikasarja etapilt noppis ta kodupubliku rõkete saatel esimese ja kolmanda koha.

„Võidelda poodiumi eest on midagi muud kui tagapool olla,“ selgitas Ilves, kes MK-etappidel tänavu reeglina võidelnud kohtade eest 25-35, oma hinnangut. „Kena nädalavahetus, eriti kodus, kus rahvas toetas maruliselt. Ma nüüd ei oskagi öelda, kuidas see edasi MK-le kandub, aga tugeva emotsiooni sain siit kaasa.“

Olgugi et tegu on nii-öelda teise ešeloni võistlusega, siis siinne esikümme on nii Kristjani kui tema treenerist isa Andruse hinnangul võimeline maailmakarikasarjas võitlema koha eest 20 seas. Teisisõnu, kontinentaalkarikasari pole miskine naljavõistlus, kus Ilves pidigi iga ilmaga poodiumi vallutama.

„KRISTJAN, VÕITLE!“ Lähikondlaste panust Ilvese edusse ei tasu alahinnata. Nagu mees ise ütles, fännid annavad suusarajal viimase käigu. (Aldo Luud)

Liiatigi sai meie praegune kahevõistluse esinumber laupäeval meede tuletada, kuidas on liidrina murdmaarajale minna. Viimati õnnestus Ilvesel säärane temp aasta eest juunioride MMil. Eile, kolmanda-neljandana suusatama minnes pidi ta aga omakorda algusest peale korraliku tempoga uhama, et kõrges mängus sees olla. Seega, kaks edukat ja õpetlikku päeva.