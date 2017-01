Kahevõistlus, nagu nimigi ütleb, koosneb kahest erinevast alast: suusahüpetest ja murdmaasuusatamisest. Et kahe ala vahele jääb sõltuvalt võistlusest vähemalt paar tundi, tekib küsimus, mida sportlased vahepeal teevad. Kristjan Ilves selgitab.

„Põhiline, et saaks kiirelt süüa,“ alustab ta. „Eile (üleeile – toim.) hüppasin õnneks esimeste seas, käisin kohe sööklas, võtsin kerge eine, puhkasin pool tundi ja siis juba suuski testima.“

Ilves lisab, et minuti pealt päris tegevuskava paigas pole, aga mingi orientiir on olemas. „Päris nii ka ei saa, et tuled millal tahad. Määrdemeestel ja teistel abilistel on ka omad kindlad asjad, mida neil vaja teha ja millal vaja valmis saada.“

MK-etappidel erinevalt MMist reeglina üleliia vaba aega enne suusasõitu pole. See Ilvesele sobib, sest kui kogu aeg on tegevust, ei jõua peas kilomeetreid kulutada. „Hea näide oli mullu Rasnovis juunioride MMil. Olin hüpete järel liider, aga suusatamine oli ligi 40 tundi hiljem, alles järgmise päeva õhtul. Selle aja jooksul jõuab päris palju mõelda… Kindlasti on parem ühe jutiga oma asjad ära teha, siis pole aega põdeda.“