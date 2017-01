"Tulemus on loomulikult hea, aga kahjuks komistasin finaalis kaks korda sama inimese otsa. Individuaalses finaalis hakkasin ise lendama, kuigi võinuks jätta matši prioriteedile nagu vastane pakkus. Aga mõtlesin, et finaalis tahaks ikka ise torke ära teha. Võistkonnavõistlusel valisin ettevaatlikuma, kontrale põhineva taktika, aga sain torked sisse," rääkis Embrich.

Julia Beljajeva sai individuaalvõistlusel 16., Erika Kirpu 23. ja Kristina Kuusk 28. koha.

Võistkondlikul turniiril saadi esmalt kaks hõlpsamat sorti võitu, kui Hong Kong langes 43:36 ja Itaalia 30:21. Poolfinaalis tuli aga väga magus 32:31 võit Venemaa üle, kellele Rio olümpia pronksimatšis alla jäädi.

"Venemaa on meile ebamugav vastane, kellele enamasti kaotame. Aga nüüd tõusime kaotusseisust võidule, mis valmistab suurt rõõmu. Oleme kõigil kolmel selle hooaja MK-etapil nelja hulgas olnud (lisaks Barcelona 2. kohale on kirjas 1. koht Tallinnast ja 4. koht Suzhoust – toim). See on kinnitus naiskonna heast tasemest," lausus Embrich.