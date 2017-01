Ott Tänaku pühapäev oli meeletult stressirohke, aga õnneliku lõpuga: mootoririkke ja kütuse otsasaamise tõttu napilt katkestamisest pääsenud eestlane lõpetas Monte Carlo ralli kolmanda kohaga.

"On oivaline siin olla," ohkas Tänak võistluse kokkuvõtteks. Viimaselt kiiruskatselt veereti koos kaardilugeja Martin Järveojaga Monacosse kohati ainult gravitatsioonijõu toel, sest kütuse säästmiseks lülitati mootor välja. "Vahepeal me ei teadnud, kas jõuame kohale, aga ilmselgelt on meie mootor väga tugev ja vähemalt lisas see viimasele päevale vürtsi.

Mõistagi on kahju, et meid see häda kimbutama tuli, aga selline see Monte Carlo on. Teadsime, et see on keeruline võistlus ja peame oma sooritusega rahule jääma. Ma olin isegi üpris üllatunud, et olime nii kõrges konkurentsis. Harilikult mul keerulistes oludes sõita ei meeldi, aga tundsin end autos tõesti mugavalt.

Juba testidel oli meil põhjust vaikseks optimismiks, aga enne võistluspinge kogemist ei saa ju millestki kindel olla, nii et au M-Sporti poistele. Meil on Fiesta WRC näol olemas väga hea autopõhi ja on ka palju, mida paremaks timmida. Meie kiirus sel nädalavahetusel oli pidev ja ma arvan, et edasiste õppetundide toel lähevad asjad ainult paremaks."

Tänakul jagus kiidusõnu ka Järveojale, kes tegi oma debüüdi WRC-autos: "Ma pean tänama ja õnnitlema mu kaardilugejat Martinit, sest see oli üks raskemaid Monte Carlo rallisid, mida ma eales kogenud ja ta sai suurepäraselt hakkama. Seetõttu sain mina oma tööle keskenduda ja ootan huviga, mida me koos suudame järgmistel etappidel korda saata."