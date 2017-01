Kõike muud, mida pakkus hooaja esimene MM-ralli, võiks aga edaspidi nautida veel ja veel! Tänavuse hooaja eel toimunud vangerdused: nullist üles ehitatud võimsamad võistlusmasinad, ainuvalitseja Volkswageni tagasitõmbumine, Toyota pikalt ja Citroeni lühikeselt võistluspausilt naasmine – pakkusid kohe avaetapist saati nõnda ohtralt draamat, et kõike on keeruline kirjagi panna.

"Ma pean tänama ja õnnitlema mu kaardilugejat Martinit, sest see oli üks raskemaid Monte Carlo rallisid, mida ma eales kogenud ja ta sai suurepäraselt oma tööga hakkama. Seetõttu sain mina oma tööle keskenduda ja ma ootan huviga, mida me koos suudame järgmistel etappidel korda saata," kiitis saarlane ka esmakordselt MM-rallil tema kõrval istunud Järveoja.

Sellega eestlaste draama veel ei piirdunud, sest kangelasliku pingutuse tulemusel oli Fiesta bensiinipaak peaaegu tilgatumaks pigistatud. Õnneks viis tee tagasi Monacosse allamäge ja Tänak sai mootori välja lülitada ja kasutada gravitatsioonijõudu. "On oivaline siin olla. Vahepeal me ei teadnud, kas jõuame kohale, aga ilmselgelt on meie mootor väga tugev ja vähemalt lisas see viimasele päevale vürtsi," ohkas Tänak võistluse kokkuvõtteks.

Koos kaardilugeja Martin Järveojaga üritati palehigis Fordi jõuallikat parandada, võeti järgmisele katsele hilinemise tõttu ka 50 trahvisekundit, ent Fiesta tervist see ei turgutanud. Latvala läks Tänakust päeva teise katse tulemusel mööda ja kuigi kolmas jäeti korraldustele mittealluvate pealtvaatajate tõttu ära, näis viimase katse eel enam kui tõenäoline, et Eesti esiekipaaž langeb poodiumilt sootuks viiendaks. Vahe jälitajate Dani Sordo ja Craig Breeniga oli vastavalt 46,6 ja 48,8 sekundit. Viimasel läbimisel oli Tänak olnud mõlemast mehest selsamal teel enam kui minut aeglasem.

Ogieri edu kindlalt ja kiirelt liikunud Tänaku ees oli viimasele päevale vastu minnes 47 sekundit. Eestlase selja taga oli omakorda pooleteise minuti suurune vahe Latvalani. Turvalisest edust oli jutt aga kaugel, sest pühapäevasest neljast katsest esimesel andis ta sellest vaid 5,5 kilomeetriga käest 10 sekundit. Ralliraadiole tõdes saarlane üle koledalt põriseva mootori müra raskelt: "Mul on ainult kaks töötavat silindrit!"

See tõstis ralli liidriks tiitlikaitsja ja Monte Carlo ralli viimase kolme aasta võitja Ogieri. Prantslase kohanemine oma uue Ford Fiesta võistlusautoga ei läinud küll kõige paremini, kui reedel kulus 40 sekundit kraavist väljasaamisele, ent edasi oli mees oma tuntud headuses. Katse-katselt said erinevad konkurendid talle küll vastu, ent suures plaanis mitte.

Et M-Sporti ehitatud Fiesta on ilmselgelt väle masin ning Tänakki selle roolis oma kiirust juba tõestanud, tasub järgmisele 12 tänavusele MM-etapile ette vaadata lootusrikkalt. Kuigi tehnikaspordis pole miskit kindlat, näib tõenäoline, et mullu Poolas rehvipurunemise tõttu esikohata jäänud Tänak saab tänavu kirja oma esimese võidu MM-sarjas. Küsimus on vaid, millal see tuleb – kas äkki juba kahe ja poole nädala pärast Rootsis? Ning kui kõrgele suudab eestlane hooaja kokkuvõttes kerkida – Eesti rekord on Markko Märtini nimel, kes lõpetas 2004. aasta MM-sarja kolmanda mehena. Vastuseid andis Monte Carlo nii mitmeid, ent püstitas ka uusi, õnneks positiivseid küsimusi.