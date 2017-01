Pühapäeval Inglismaa kõrgliigas kohtumises Chelseaga Gary Cahilliga kokku põrganud Hull City poolkaitsja Ryan Masonil avastati haiglasse jõudes koljuluumõra ning talle tehti operatsioon. Praeguseks on mees stabiilses seisundis.

Mason ja Cahill põrkasid standardolukorras kokku kohtumise 13. minutil ning kui Cahill sai kerge põrutuse järel kohe kohtumist jätkata, jäi Mason pikemaks ajaks platsile lamama. Pärast kümneminutilist tohterdamist viidi pallur hapnikumaskis ja kanderaamil Londonis asuvasse St Mary haiglasse, kus tal tuvastati koljuluumõra. Praeguseks on Hull City klubi teatel mees stabiilses seisundis, kuid tema täpsest olukorrast antakse teada täna.

During times like these teams and colours make no difference. Get well soon @RyanMason 🙏