Ookeanitaguses korvpalliliigas NBA sai Los Angeles Lakers ootamatul kombel valusalt vitsa, kui 73:122 jäädi alla Dallas Mavericksile. Klubi ajaloos pole mitte kunagi nii suurelt kellelegi alla jäädud ning mis veel hullem, taolist skoori näidati ajaloolisel päeval.

Nimelt möödus just eile 11 aastat päevast, mil Kobe Bryant viskas Lakersi särgis üksinda Toronto Raptorsi vastu ajaloolised 81 punkti. Skoor on siiani NBA ajaloo paremuselt teine ühes mängus kogutud punktisumma.

Lakers scored 73 points, lost by 49 (worst loss in franchise history) on 11th anniversary of Kobe Bryant's 81-point game pic.twitter.com/L3KbG3808L — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2017

Seejuures suutis Lakers tabada 21 kaugviskest vaid kolm, ühtlasi tehti 17 pallikaotust. Mavericksi parim skooritegija oli Justin Anderson 19 punktiga, Lakersi parim oli Lou Williams 15 punktiga.