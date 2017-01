Rio de Janeiro suveolümpia kaugushüppefinaalis Ksenija Baltaga konkureerinud Briti atleet Jazmin Sawyers pole tavaline sportlane. 22aastane Sawyers on tegelenud ka muusikaga ning sokeeris hiljuti kergejõustikusõpru, kui osales populaarses telesaates The Voice.

Amsterdami EMil hõbeda võitnud, kuid olümpial tulemusega 6.69 finaalis kaheksandaks jäänud Sawyers esitas will.I.Ami, Sir Tom Jonesi, Gavin Rossdale'i ja Jennifer Hudsoni selja taga Alessia Cara laulu "Here / Give me a reason."

Sawyers kommenteeris The Sunile, et lauluvõistlusel osalemine oli palju hullem kui Rio olümpial võistlemine. "50 inimese ees laulda on palju hullem kui 80 000 pealise publiku ees areenil võistelda! Kaugushüppes on asjad minu kontrolli all, sest ma saan ise otsustada, mida ma teen. The Voice'i saates pole asjad enam minu kätes!"

Vaata videost, kuidas Sawyersil saates läks!